By News DeskJul 20, 2024, 08:20 IST
കാട്ടാക്കടയിൽ യുവതിയും യുവാവും ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കയിൽ യുവാവിനെയും യുവതിയും ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കുരുതംകോട് പാലയ്ക്കൽ ഞാറവിള വീട്ടിൽ പ്രമോദ്(35), സുഹൃത്തായ പാലയ്ക്കൽ വെട്ടുവിള വീട്ടിൽ റീജ(45) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. 

പ്രമോദ് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരുവരെയും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. റീജ കൈയിലും കഴുത്തിലും മുറിവേറ്റ് കട്ടിലിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന നിലയിലും പ്രമോദ് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലുമായിരുന്നു. റീജയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പ്രമോദ് ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം

കൂലിപ്പണിക്കാരനാണ് പ്രമോദ്. റീജ കളക്ഷൻ ഏജന്റാണ്. റീജയ്ക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട്. ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം റീജ പ്രമോദിന്റെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായി എത്താറുണ്ടെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്.
 


