കാട്ടാക്കട സിപിഎം ഓഫീസ് ആക്രമണം: ഏഴ് പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു
Aug 13, 2024, 15:43 IST
കാട്ടാക്കടയിൽ സിപിഎം ഓഫീസ് ആക്രമിച്ചസംഭവത്തിൽ ഏഴ് പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ. അഞ്ച് എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകരും രണ്ട് സിപിഎം പ്രവർത്തകരുമാണ് കസ്റ്റഡിയിലായത്. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ വർഗീയ താത്പര്യമാണെന്ന് സിപിഎം ആരോപിച്ചു
എന്നാൽ ആക്രമണത്തിൽ പങ്കില്ലെന്നാണ് എസ് ഡി പി ഐ പ്രതികരിച്ചത്. സംഭവം രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണോയെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വരികയാണ്
ഇന്നലെ രാത്രി 9.30ഓടെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലെത്തിയ സംഘം ഓഫീസ് ആക്രമിക്കുകയും ഓഫീസിന് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ വാൾ വീശുകയുമായിരുന്നു.