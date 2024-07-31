കാണാതായ സീരിയൽ ക്യാമറമാൻ ഷിജുവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി
Jul 31, 2024, 11:59 IST
[ad_1]
സൂര്യ ഡിജിറ്റൽ വിഷനിലെ ക്യാമറമാനാണ് ഷിജു. മാളികപ്പുറം, അനിയത്തിപ്രാവ്, അമ്മക്കിളിക്കൂട് തുടങ്ങി നിരവധി സീരിയലുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
[ad_2]
വയനാട് മുണ്ടക്കൈ ഉരുൾപൊട്ടലിന് പിന്നാലെ കാണാതായ സീരിയൽ ക്യാമറമാൻ ഷിജുവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ഫെഫ്ക എംഡിടിവി അംഗമായ ഫോക്കസ് പുള്ളർ ഷിജുവിനെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഷിജുവിന്റെ അമ്മയുടെ മൃതദേഹവും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്
ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട ഷിജുവിന്റെ സഹോദരനും മകളും ചികിത്സയിലാണ്. ഷിജുവിന്റെ അച്ഛൻ അടക്കമുള്ള മറ്റ് ബന്ധുക്കൾക്ക് വേണ്ടി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. ഷിജുവിന്റെ അയൽവാസിയായ ക്യാമറ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രണവ് പരുക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇയാളുടെ വീട്ടുകാർക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.
സൂര്യ ഡിജിറ്റൽ വിഷനിലെ ക്യാമറമാനാണ് ഷിജു. മാളികപ്പുറം, അനിയത്തിപ്രാവ്, അമ്മക്കിളിക്കൂട് തുടങ്ങി നിരവധി സീരിയലുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
[ad_2]