കാസർകോട് ജില്ലാ ജയിലിൽ തടവുകാർ തമ്മിൽ സംഘർഷം; ഒരാൾക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്

By News DeskJul 16, 2024, 17:20 IST
കാസർകോട് ജില്ലാ ജയിലിൽ തടവുകാർ തമ്മിൽ സംഘർഷം; ഒരാൾക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്
[ad_1]

കാസർകോട് ജില്ലാ ജയിലിൽ തടവുപുള്ളികൾ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്. പെരിയടുക്കം സ്വദേശി മനു, മൈലാട്ടി സ്വദേശി ശരൺ എന്നിവർ തമ്മിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ മനുവിനെ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 

വിചാരണ തടവുകാരനായ മനുവും മറ്റൊരു കേസിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ശരണും നിസാര കാര്യത്തിന്റെ പേരിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടാവുകയും പിന്നീട് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുകയുമായിരുന്നു.


[ad_2]

Tags

Share this story

Featured

You may like