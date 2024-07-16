കുത്തിയൊഴുകുന്ന പുഴയുടെ നടുവില്‍ കുടുങ്ങി നാല് പേർ; സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി

By News DeskJul 16, 2024, 14:38 IST
കുത്തിയൊഴുകുന്ന പുഴയുടെ നടുവില്‍ കുടുങ്ങി നാല് പേർ; സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി
പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ പുഴയിൽ കുടുങ്ങിയ സ്ത്രീയടക്കമുള്ള നാലംഗ സംഘത്തെ അതിസാഹസികമായ ദൗത്യത്തിനൊടുവിൽ ഫയർഫോഴ്‌സ് രക്ഷപ്പെടുത്തി. കുത്തിയൊഴുകുന്ന പുഴയുടെ നടുവിൽ പാറക്കെട്ടിൽ കുടുങ്ങിയ നാല് പേരെയും വടം കെട്ടിയ ശേഷം ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ധരിപ്പിച്ചാണ് കരയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്

പുഴയിൽ കുടുങ്ങിയ പ്രായമായ സ്ത്രീയെയാണ് ആദ്യം കരയിലെത്തിച്ചത്. പിന്നീട് ഓരോരുത്തരെയായി കരയ്‌ക്കെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. പുഴയിൽ നാല് പേരും കുടുങ്ങിയതറിഞ്ഞയുടനെ സ്ഥലത്തെത്തിയ ഫയർഫോഴ്‌സ് രക്ഷാദൗത്യം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. 

മൂലത്തറ റെഗുലേറ്ററിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നതോടെയാണ് ചിറ്റൂർ പുഴയിൽ വെള്ളം കൂടിയത്. രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നേരം പുഴിയൽ കുടുങ്ങിയതായി രക്ഷപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു. ചിറ്റൂരിൽ താമസിക്കുന്ന മൈസൂർ സ്വദേശികളായ നാല് പേരാണ് പുഴയിൽ കുടുങ്ങിയത്.
 


