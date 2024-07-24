കെ ഡി പ്രതാപന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളി
Jul 24, 2024, 12:34 IST
ഹൈ റിച്ച് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിൽ ഇഡി കേസിൽ പ്രതി കെഡി പ്രതാപന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി. കൊച്ചിയിലെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്ന കോടതിയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്. പ്രതിക്കെതിരായ കുറ്റങ്ങൾ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ നിലനിൽക്കുന്നതാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു
തൃശ്ശൂരിൽ കൂടാതെ ജാർഖണ്ഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ചും പ്രതാപൻ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന വിവരങ്ങളിൽ ഇഡി അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. ജൂലൈ നാലിനാണ് പ്രതാപൻ അറസ്റ്റിലാകുന്നത്.
