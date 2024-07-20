കെ സുധാകരനും വിഡി സതീശനും സമൻസ്
Jul 20, 2024, 14:56 IST
എകെജി സെന്റർ സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കലാപാഹ്വാന കേസിൽ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനും കോടതി സമൻസ് അയച്ചു. ഇവർ അടുത്ത മാസം 28ന് ഹാജരാകണമെന്നാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം. കേസിലെ സാക്ഷികളാണ് ഇരുവരും
തിരുവനന്തപും ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് സമൻസ് അയച്ചത്. ഇപി ജയരാജൻ, പികെ ശ്രീമതി എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് പരാതി. ഇരുവർക്കുമെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പായ്ച്ചിറ നവാസാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
രണ്ടുവർഷം മുൻപായിരുന്നു കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വൻചർച്ചയായ എ.കെ.ജി സെൻറർ ആക്രമണം നടക്കുന്നത്. എകെജി സെന്ററിനു നേർക്കു രാത്രിയിൽ സ്ഫോടകവസ്തു എറിയുകയായിരുന്നു. രാത്രി 11.25നാണു മുഖ്യകവാടത്തിനു സമീപമുള്ള ഹാളിന്റെ ഗേറ്റിലൂടെ സ്ഫോടവസ്തു അകത്തേക്ക് എറിഞ്ഞത്.
