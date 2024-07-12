കേരളാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവർണറുടെ നിയമനങ്ങൾ; എസ്എഫ്ഐ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചു
Jul 12, 2024, 16:08 IST
ആരോപണത്തിൽ മറുപടി നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് ഗവർണർക്ക് കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു. നേരത്തെ ഗവർണർ നൽകിയ ശുപാർശ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.
കേരള സർവകലാശാല സെനറ്റിലേക്ക് നാല് പേരെ നിയമിച്ച ചാൻസലറായ ഗവർണറുടെ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്ത് എസ് എഫ് ഐ നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചു. വേണ്ടത്ര യോഗ്യതയില്ലാത്തവരെയാണ് ചാൻസലർ വീണ്ടും ശുപാർശ ചെയ്തതെന്നാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ ആരോപണം.
