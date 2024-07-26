കൊയിലാണ്ടി ഗുരുദേവ കോളേജ് സംഘർഷം; നാല് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരുടെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ചു
Jul 26, 2024, 10:16 IST
സംഭവത്തിൽ എസ്എഫ്ഐ നേതാവിന്റെ പരാതിയിൽ പ്രിൻസിപ്പലിനും സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറിക്കുമെതിരെ കേസെടുത്ത പൊലീസ് പ്രിൻസിപ്പലിനെ ആക്രമിച്ച ഇരുപതോളം എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി ഗുരുദേവ കോളജ് സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരുടെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ചു. അന്വേഷണ കമ്മീഷന് മുമ്പാകെ ഇവർ നൽകിയ വിശദീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി പിൻവലിച്ചത്.
ജൂലൈ ഒന്നിന് കോളജ് പ്രിൻസിപ്പലിനെ മർദിച്ച സംഭവത്തിലായിരുന്നു എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരായ വിദ്യാർഥികളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. പ്രിൻസിപ്പൽ എസ്എഫ്ഐ നേതാവിനെ മർദിച്ചെന്നും പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു. മർദനത്തിൽ പരുക്കേറ്റ എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകൻ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു.
