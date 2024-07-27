കൊല്ലത്ത് എസ് ഐയുടെ ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ച കേസിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിയും പിടിയിൽ
Jul 27, 2024, 11:23 IST
14ാം തീയതിയാണ് മടത്തറയിലെ ജയന്റെ വർക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്നും ഇരുചക്ര വാഹനം ഓട്ടോറിക്ഷയിലെത്തിയ സംഘം കടത്തി കൊണ്ടുപോയത്. 10ാം തീയതിയാണ് ചിതറ എസ് ഐയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇതേ സംഘം ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ചത്. സിസിടിവി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്.
കൊല്ലം ചിതറയിൽ എസ് ഐയുടെ ബൈക്കും മടത്തറയിൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഇരുചക്ര വാഹനവും മോഷ്ടിച്ച കേസിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിയും പിടിയിൽ. തെന്മല മാഞ്ചിയംകുന്നിൽ അഭിലാഷ് പിടിയിലായത്. കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ സുജിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടികൂടിയിരുന്നു.
