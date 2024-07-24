കോഴിക്കോട് ഒരു കുട്ടിക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരമെന്ന് സംശയം; നാല് വയസുകാരൻ ചികിത്സയിൽ

By News DeskJul 24, 2024, 15:04 IST
കോഴിക്കോട് ഒരു കുട്ടിക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരമെന്ന് സംശയം; നാല് വയസുകാരൻ ചികിത്സയിൽ
[ad_1]

കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരമെന്ന് സംശയം. കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ നാല് വയസുകാരനാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

അന്തിമ പരിശോധന ഫലം ഇന്ന് പുറത്തുവരും. കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്. ഇതോടെ രണ്ട് കുട്ടികളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത്. 

കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ മൂന്നര വയസുകാരൻ വെന്റിലേറ്ററിലാണ്. പയ്യോളി സ്വദേശിയായ പതിനാലുകാരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗമുക്തി നേടിയിരുന്നു. അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ച ശേഷം രോഗമുക്തി നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംഭവമായിരുന്നുവിത്.
 


[ad_2]

Tags

Share this story

Featured

You may like