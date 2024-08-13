കോഴിക്കോട് കോടതി കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ചാടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച് പ്രതി
Aug 13, 2024, 15:43 IST
കോഴിക്കോട് കോടതി കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച് പ്രതി. കോഴിക്കോട് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലാണ് സംഭവം. ചേവായൂർ സ്റ്റേഷനിലെ മോഷണക്കേസ് പ്രതി അഭിനന്ദാണ് കോടതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചത്
ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പോലീസുദ്യോഗസ്ഥനായ ശ്രീകേഷിന്റെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് തള്ളിയ ശേഷം കോടതി കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകൾ നിലയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു. ഇയാളെ പിന്നീട് പോലീസ് പിടികൂടി. പരുക്കേറ്റ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി.