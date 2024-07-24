കോഴിക്കോട് ലോറി ഇടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മതിൽ തകർന്നുവീണ് അഞ്ച് വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരുക്ക്
Jul 24, 2024, 14:40 IST
കോഴിക്കോട് ലോറി ഇടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മതിൽ തകർന്ന് വീണുണ്ടായ അപകടത്തിൽ അഞ്ച് വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരുക്കേറ്റു. കോയ റോഡിൽ തെരുവത്താണ് അപകടം. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അപകടം നടന്നത്. പരുക്കേറ്റ നാല് പേരെ ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലും ഒരാളെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു
ഇടുപ്പെല്ലിന് പരുക്കേറ്റ വിദ്യാർഥിയെയാണ് വിദഗ്ധ ചികിത്സക്കായി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ബീച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ കാലിന് പൊട്ടലുണ്ട്.
