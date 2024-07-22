കർണാടക ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ സുപ്രിം കോടതി നിർദേശം

By News DeskJul 22, 2024, 14:52 IST
ഷിരൂരിലെ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കാണാതായ മലയാളി അർജുനായുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. വിഷയത്തിൽ കർണാടക ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഷയമാണെന്നും ഗൗരവകരമായ വിഷയാണെന്നും ഹർജിക്കാർ വാദിച്ചു

പ്രതീക്ഷയിൽ മാത്രമാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്നും ഹർജിക്കാർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഹർജിയിൽ ഇടപെടാൻ സുപ്രീം കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. വിഷത്തിൽ കർണാടക ഹൈക്കോടതിയെ ഉടൻ സമീപിക്കാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചു

വിഷയം ഉടനടി പരിഗണിക്കാൻ കർണാടക ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം നൽകി. ഷിരൂരിൽ സംഭവിച്ചതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ടെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
 


