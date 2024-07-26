ഗവർണർക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും
ഗവർണറുടെ നടപടിക്ക് ആധാരമായ രേഖകൾ സുപ്രീം കോടതി വിളിച്ചു വരുത്തണമെന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളിലൊന്ന്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി. വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത്.
നിയമസഭ പാസാക്കിയ ഏഴ് ബില്ലുകൾ തടഞ്ഞുവെച്ച ഗവർണറുടെ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള കേരളത്തിന്റെ പുതിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. രണ്ടേമുക്കാൽ വർഷത്തിലധികമായി ബില്ലുകൾ തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്
എട്ട് ബില്ലുകളിൽ ഏഴും തടഞ്ഞു. അംഗീകാരം നൽകിയത് ഒന്നിന് മാത്രമാണ്. ബില്ലുകൾ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയച്ച നടപടി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു
