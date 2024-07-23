ചാലക്കുടിയിൽ ട്രെയിൻ തട്ടിയത് മുക്കുപണ്ടം തട്ടിപ്പ് കേസ് പ്രതികളെ; പരുക്കേറ്റയാളെ ആശുപത്രിയിലാക്കി മൂന്ന് പേർ മുങ്ങി

By News DeskJul 23, 2024, 08:34 IST
ചാലക്കുടിയിൽ ട്രെയിൻ തട്ടിയത് മുക്കുപണ്ടം തട്ടിപ്പ് കേസ് പ്രതികളെ; പരുക്കേറ്റയാളെ ആശുപത്രിയിലാക്കി മൂന്ന് പേർ മുങ്ങി
[ad_1]

ചാലക്കുടി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിൽ ട്രെയിൻ തട്ടിയത് മുക്കുപണ്ടം കേസ് പ്രതികളെ. റെയിൽവേ പാളത്തിലൂടെ നാല് പ്രതികളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം അർധരാത്രി ഓടുന്നതിനിടെയാണ് ഒരാളെ ട്രെയിൻ തട്ടിയത്. ബാക്കി മൂന്ന് പേർ പുഴയിലേക്ക് ചാടുകയും ചെയ്തു. ലോക്കോ പൈലറ്റ് നൽകിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാല് പേർക്കായി തെരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല

തുടർന്ന് നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് ഇവർ മുക്കുപണ്ടം കേസ് പ്രതികളാണെന്ന് മനസിലായത്. പരുക്കേറ്റ അസം സ്വദേശി അബ്ദുൽ സലാമിനെ ആശുപത്രിയിലാക്കി മറ്റ് മൂന്ന് പേരും മുങ്ങുകയായിരുന്നു. സലാമിനെ പോലീസ് ആശുപത്രിയിലെത്തി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പെരുമ്പാവൂരിലെ ആശുപത്രിയിലാണ് ഇയാൾ ചികിത്സ തേടിയത്

സ്വർണം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നാദാപുരം സ്വദേശികളിൽ നിന്ന് നാല് ലക്ഷം രൂപ ഇവർ തട്ടിപ്പറിച്ചോടുകയായിരുന്നു. ഈ ഓട്ടത്തിനിടെയാണ് സലാമിനെ ട്രെയിൻ തട്ടിയത്. പണവുമായി മറ്റ് മൂന്ന് പേർ മുങ്ങിയെന്ന് സലാം പോലീസിന് മൊഴി നൽകി. പോലീസ് ഇവർക്കായി അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്‌
 


[ad_2]

Tags

Share this story

Featured

You may like