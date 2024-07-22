ചാലക്കുടി പാലത്തിൽ ഒരാളെ ട്രെയിൻ തട്ടി, മൂന്ന് പേർ പുഴയിൽ ചാടിയെന്ന് ലോക്കോ പൈലറ്റ്; തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നു
Jul 22, 2024, 12:28 IST
[ad_1]
ട്രാക്കിലോ സമീപത്തോ ട്രെയിൻ തട്ടിയെന്ന് പറയുന്നയാളെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ലോക്കോ പൈലറ്റിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്രെയിൻ തട്ടിയെന്ന് പറയുന്നയാൾ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേരും പുഴയിൽ വീണിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന സംശയത്തിലാണ് തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നത്.
[ad_2]
ചാലക്കുടി പുഴയ്ക്ക് കുറുകെയുള്ള റെയിൽവേ പാലത്തിലൂടെ നടന്നുപോകുകയായിരുന്ന നാല് പേർക്ക് അപകടം സംഭവിച്ചതായി ലോക്കോ പൈലറ്റ് പറഞ്ഞത് പ്രകാരം പുഴയിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നു. ഒരാളെ ട്രെയിൻ തട്ടുകയും മറ്റ് മൂന്ന് പേർ പുഴയിലേക്ക് ചാടുകയും ചെയ്തതായാണ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് പോലീസിനെ അറിയിച്ചത്.
ഇന്നലെ അർധരാത്രിക്ക് ശേഷം ഇതുവഴി കടന്നുപോയ ട്രെയിനിലെ ലോക്കോ പൈലറ്റാണ് വിവരം പോലീസിന് കൈമാറിയത്. അതേസമയം പോലീസും ഫയർ ഫോഴ്സും നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ ഒന്നും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.
ട്രാക്കിലോ സമീപത്തോ ട്രെയിൻ തട്ടിയെന്ന് പറയുന്നയാളെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ലോക്കോ പൈലറ്റിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്രെയിൻ തട്ടിയെന്ന് പറയുന്നയാൾ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേരും പുഴയിൽ വീണിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന സംശയത്തിലാണ് തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നത്.
[ad_2]