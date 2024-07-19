ചിറയിൻകീഴ് കായലിൽ കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം കുളിക്കാനിറങ്ങിയ 13കാരനെ കാണാതായി

Jul 19, 2024
ചിറയിൻകീഴ് കായലിൽ കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം കുളിക്കാനിറങ്ങിയ 13കാരനെ കാണാതായി
ചിറയിൻകീഴ് കായലിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ 13കാരനെ കാണാതായി. പുതുക്കരി സ്വദേശി പ്രിൻസിനെയാണ് കാണാതായത്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കായിരുന്നു സംഭവം.

നാല് കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം കുളിക്കാനിറങ്ങിയതായിരുന്നു പ്രിൻസ്. കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് കാണാതാവുകയായിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് തെരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും പ്രിൻസിനെ കണ്ടുകിട്ടിയില്ല. ഇതോടെ ഇവർ നാട്ടുകാരെയും ബന്ധുക്കളെയും വിവരം അറിയിച്ചു.

അഗ്‌നിശമന സേനയുടെ സ്‌കൂബ ടീം തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചതായി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. ചിറയിൻകീഴ് ശാർക്കര ഭാഗത്താണ് വിദ്യാർത്ഥിയെ കാണാതായത്.


