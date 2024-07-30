ചൂരൽമലയിലെ പള്ളിയിലും മദ്രസയിലും താത്കാലിക ആശുപത്രി സംവിധാനം ഒരുക്കിയെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി
Jul 30, 2024, 15:41 IST
കൺട്രോൾ റൂമിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ത്രി വിലയിരുത്തി. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും സഹായമായി 24 മണിക്കൂറും കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തിക്കും.
വയനാട് മുണ്ടക്കൈ, ചൂരൽമല എന്നിവിടങ്ങളിലുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ പരുക്കേറ്റവർക്കായി താത്കാലിക ആശുപത്രി സംവിധാനം ഒരുക്കിയതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ്. ചൂരൽമല പള്ളിയിലും മദ്രസയിലും പോളിടെക്നിക്കിലുമാണ് താത്കാലിക ആശുപത്രി സംവിധാനം തുടങ്ങുന്നത്.
മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിലെത്തി വകുപ്പുതല ക്രമീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. നിലവിലെ സാഹചര്യം മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. ഈ മേഖലയിലെ ആശുപത്രികളിലെ ഒഴിവുള്ള കിടക്കകളുടെ കണക്കുകൾ കൃത്യമായി എടുക്കും. താത്കാലികമായി ആശുപത്രികൾ സജ്ജമാക്കാനും മന്ത്രി നിർദേശം നൽകി
