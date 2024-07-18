ജനകീയനായ നേതാവ്; ഉമ്മൻ ചാണ്ടി വിടവാങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷം
മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി അന്തരിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഒരു വർഷം തികയുന്നു. സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ജനകീയ മുഖമായിരുന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടി 2023 ജൂലൈ 18നാണ് വിടവാങ്ങിയത്. അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലം കേരളാ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന നേതാവിന്റെ ഓർമകൾ പുതുക്കുകളാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും
അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലം നിയമസഭാംഗമായിരുന്നു. പുതുപ്പള്ളിയിൽ തുടർച്ചയായി 12 തവണ വിജയിച്ച് നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തി. 1970ൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായിരിക്കെ 27ാം വയസ്സിലാണ് പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇതോടെ പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി യുഗത്തിന് തുടക്കമാകുകയായിരുന്നു
1977ൽ തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായി. 1981ൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി. 1991ൽ ധനമന്ത്രി. 2004, 2011 വർഷങ്ങളിലായി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലെത്തി. കേരളാ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും തന്ത്രശാലിയായ നേതാക്കളിൽ ഒരാൾ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
