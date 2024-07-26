ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയിൽ വിമർശനം സ്വാഭാവികം: സതീശനെതിരായ വിമർശനങ്ങൾ തള്ളാതെ സുധാകരൻ

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനെതിരെ കെപിസിസിയിൽ ഉയർന്ന വിമർശനങ്ങൾ തള്ളാതെ കെ സുധാകരൻ. സതീശനെതിരെ ഉയർന്ന വിമർശനങ്ങൾ പരിശോധിക്കും. ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയിൽ വിമർശനമുണ്ടാകുമെന്നും താനും വിഡി സതീശനും തമ്മിൽ പ്രശ്‌നങ്ങളില്ലെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു

സതീശനെതിരായ വിമർശനത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി കെ മുരളീധരനും രംഗത്തുവന്നു. പാർട്ടിക്ക് അകത്ത് പറയുന്നത് പുറത്ത് വരുന്നത് ഗൗരവമായി എടുക്കണമെന്നും ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. 

ഇന്നലെ രാത്രി ചേർന്ന കെപിസിസി ഭാരവാഹികളുടെ അടിയന്തര ഓൺലൈൻ യോഗത്തിലാണ് സതീശനെതിരെ വിമർശനം ഉയർന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സമാന്തര രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുവെന്നായിരുന്നു വിമർശനം

സതീശന്റേത് അപക്വമായ പ്രവർത്തനമാണ്. ജില്ലാ ചുമതലയുള്ള നേതാക്കളെ അറിയിക്കാതെ അദ്ദേഹം തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങൾ വാർത്തയാകുന്നതിന് കാരണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണെന്നും വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു.
 


