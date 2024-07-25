ജനിച്ച മതത്തിൽ വ്യക്തികളെ കെട്ടിയിടാനാകില്ല; സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ മതം തിരുത്താമെന്ന് ഹൈക്കോടതി
സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ മതം തിരുത്താൻ അനുമതി നൽകി കേരള ഹൈക്കോടതി. പുതിയ മതം സ്വീകരിച്ച രണ്ട് യുവാക്കളാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരുത്താൻ അനുമതി തേടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ മതം തിരുത്തുന്നതിന് പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥയില്ലെങ്കിലും പുതിയ മതം സ്വീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരുത്താൻ ഹർജിക്കാർക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റിസ് വി ജി അരുൺ പറഞ്ഞു
ഒരു വ്യക്തിയെ അവന്റെ ജനനം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു മതത്തിൽ കെട്ടിടാനാകില്ല. ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് മതവും ആചരിക്കുന്നതിനും വിശ്വസിക്കുന്നതിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭരണഘടനയുടെ 25(1) അനുച്ഛേദം ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് ഒരാൾ മറ്റൊരു മതം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ രേഖകളിൽ ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തേണ്ടി വരുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി
ഹിന്ദു മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളായി ജനിച്ച ഹർജിക്കാർ 2017ലാണ് ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തത്. സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ മതം തിരുത്തി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പരീക്ഷ കൺട്രോളറെയാണ് ഇവർ ആദ്യം ബന്ധപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ മതം തിരുത്താൻ വ്യവസ്ഥയില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി. ഇതോടെയാണ് ഇവർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
