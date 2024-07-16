ജെ.എം.എ ജില്ലാ ഭാരവാഹികള്‍

കോഴിക്കോട്: ജേര്‍ണലിസ്റ്റ് ആന്റ് മീഡിയ അസോസിയേഷന്‍ (ജെ.എം.എ) ജില്ലാ പ്രവര്‍ത്തക യോഗം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.മഹേഷ് കുമാര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പി.ടി.നിസാര്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കോഴിക്കോട് മുന്‍പുണ്ടായിരുന്ന പ്രസ്സ് ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ ബ്യൂറോ പുന:സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് യോഗം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോടാവശ്യപ്പെട്ടു.

ഭാരവാഹികളായി പി.ടി.നിസാര്‍ (പ്രസിഡണ്ട്), സുനില്‍ കുമാര്‍.എം, ജെസ്സി,സി.ജി (വൈസ് പ്രസിഡണ്ടുമാര്‍), ഋഷികേശ്.കെ.സി (സെക്രട്ടറി), പി.കെ.ജയചന്ദ്രന്‍, അനീസ.എ.കെ(ജോ. സെക്രട്ടറിമാര്‍), ഗിന്നസ് റിനീഷ് കുമാര്‍(ട്രഷറര്‍) എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ആഗസ്റ്റ് 12ന് ജില്ലാ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ വിളിച്ചു ചേര്‍ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.

പി.ടി.നിസാര്‍
ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട്
ഫോണ്‍: 9037319971


