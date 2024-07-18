ജോയിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് റെയിൽവേ ധനസഹായം നൽകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
ആമയിഴഞ്ചാൻ തോട് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ മരിച്ച ജോയിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് റെയിൽവേ ധനസഹായം നൽകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. തോട് ശുചീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചേർന്ന അടിയന്തര യോഗത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശം. തോട് ശുചീകരണത്തിന് സ്ഥിരം സമിതിയുണ്ടാക്കാനും മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി
മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുറമെ തദ്ദേശമന്ത്രി, പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി, ജലസേചന മന്ത്രി, ആരോഗ്യ മന്ത്രി തുടങ്ങിയവരും ചീഫ് സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും റെയിൽവേ ഡിവിഷണൽ മാനേജരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
ആമയിഴഞ്ചാൻ തോട് ഉടൻ വൃത്തിയാക്കാൻ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. റെയിൽവേയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് റെയിൽവേ ശുചീയാക്കും. ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സ്ഥലം ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പും നഗരസഭക്ക് കീഴിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നഗരസഭയും ശുചീകരിക്കാനാണ് തീരുമാനം
