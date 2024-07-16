ജോയിയുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി ആരെന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണമെന്ന് ഗവർണർ
Jul 16, 2024, 15:38 IST
മാലിന്യം നീക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരുവനന്തപുരം ആമയിഴഞ്ചാൻ തോട്ടിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മരിച്ച മാരായമുട്ടം സ്വദേശി ജോയിയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ച് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന അനുഭവമാണിത്. പ്രായമായ അമ്മയ്ക്ക് സ്വന്തം മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപകടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദി ആരെന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണമെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു
സംഭവത്തിൽ നിന്ന് റെയിൽവേയും കോർപറേഷനും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം. ഇരുകൂട്ടർക്കും തുല്യ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഉടൻ നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ
രണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും ജോയിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. 46 മണിക്കൂർ നീണ്ട തെരച്ചിലിനിടെയാണ് ജോയിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത്.
