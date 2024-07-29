ടിപ്പറിൽ മണൽ കടത്തുന്ന റീൽസ് പങ്കുവെച്ച് പോലീസിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു; ഏഴ് പേർ അറസ്റ്റിൽ

By News DeskJul 29, 2024, 11:59 IST
നിലമ്പൂർ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന് മുന്നിലൂടെ ടിപ്പറിൽ മണൽ കടത്തുന്ന ദൃശ്യം ചിത്രീകരിച്ച് റീൽസിലൂടെ പോലീസിനെ വെല്ലുവിളിച്ച സംഭവത്തിൽ ഏഴ് പേർ അറസ്റ്റിൽ. ശാമിൽ ഷാൻ, മർവാൻ, അമീൻ, അൽത്താഫ്, മുഹമ്മദ് സവാദ്, അബ്ദുൽ മജീദ്, സഹീർ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്

പ്രതികളെ പിടികൂടി സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുന്നതും മണൽ കടത്തിയ ലോറി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നതും അടക്കമുള്ള രംഗങ്ങൾ ചേർത്ത് പോലീസ് മറ്റൊരു റീലും പങ്കുവെച്ചു.

ശാമിൽ ഷാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ലോറിയിലാണ് മണൽ കടത്തിയത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ബിരുദ വിദ്യാർഥി അമീനാണ് ദൃശ്യം ചിത്രീകരിച്ചത്.
 


