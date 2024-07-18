ട്രാക്കിലേക്ക് കൂറ്റൻ ഫ്‌ളക്‌സും ടർപോളിനും മറിഞ്ഞുവീണു; കൊച്ചി മെട്രോ സർവീസ് തടസ്സപ്പെട്ടു

By News DeskJul 18, 2024, 11:32 IST
കനത്ത മഴയിലും കാറ്റിലും കൊച്ചി മെട്രോ ട്രാക്കിലേക്ക് ഫ്‌ളക്‌സ് ബോർഡ് മറിഞ്ഞുവീണ് അപകടം. കലൂർ-എറണാകുളം ടൗൺ മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലാണ് ഫ്‌ളക്‌സ് ബോർഡ് മറിഞ്ഞുവീണത്. ഇതോടെ ഈ റൂട്ടിൽ ഗതാഗതം അൽപ്പം നേരം നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നു

ഫ്‌ളക്‌സ് ബോർഡ് മാറ്റിയ ശേഷം റൂട്ടിൽ സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചു. പിന്നാലെ എറണാകുളം സൗത്ത്-കടവന്ത്ര സ്റ്റേഷന് ഇടയിലുള്ള മെട്രോ ട്രാക്കിലേക്ക് ടർപോളിൻ മറിഞ്ഞുവീണു. ഇതോടെ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കുമുള്ള സർവീസുകൾ 15 മിനിറ്റ് നേരം നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നു.
 


