തമിഴ്‌നാട് കൃഷ്ണഗിരിയിൽ മലയാളി ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു; ആക്രമണം കവർച്ചക്കിടെയെന്ന് സൂചന

By News DeskJul 29, 2024, 11:47 IST
തമിഴ്‌നാട് കൃഷ്ണഗിരിയിൽ മലയാളി ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു; ആക്രമണം കവർച്ചക്കിടെയെന്ന് സൂചന
[ad_1]

തമിഴ്‌നാട് കൃഷ്ണഗിരിയിൽ മലയാളി ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു. നെടുമ്പാശ്ശേരി സ്വദേശി ഏലിയാസാണ്(41) മരിച്ചത്. പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയാണ് സംഭവം. ഹൈവേ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കവർച്ച നടത്തുന്ന സംഘമാണ് ആക്രമിച്ചതെന്നാണ് സൂചന

പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെ സമീപത്തെ ഹോട്ടലിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത്. ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് ട്രക്കുമായി പോകുന്നതിനിടെയാണ് ആക്രമണം.
 


[ad_2]

Tags

Share this story

Featured

You may like