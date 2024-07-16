തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡോക്ടറും രോഗിയും ലിഫ്റ്റിൽ കുടുങ്ങി

By News DeskJul 16, 2024, 15:50 IST
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ലിഫ്റ്റിൽ വീണ്ടും ആളുകൾ കുടുങ്ങി. അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് സിടി സ്‌കാനിലേക്ക് പോകുന്ന ലിഫ്റ്റിലാണ് ഡോക്ടറും രോഗിയും കുടുങ്ങിയത്. അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലെ വനിതാ ഡോക്ടറും മറ്റൊരു രോഗിയുമാണ് ലിഫ്റ്റിൽ കുടുങ്ങിയത്

മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസെത്തി ഇരുവരെയും പുറത്തെത്തിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു രോഗി ലിഫ്റ്റിൽ കുടുങ്ങിയിരുന്നു. രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പുറത്തെടുത്തത്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ലിഫ്റ്റിൽ കയറി രവീന്ദ്രൻ നായർ എന്ന രോഗിയെ കണ്ടെത്തിയത് ഇന്നലെ രാവിലെ ആറ് മണിയോടെയായിരുന്നു.
 


