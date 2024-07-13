തിരുവനന്തപുരത്ത് തോട് വൃത്തിയാക്കിനിറങ്ങിയ ആൾക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു; വെല്ലുവിളികളേറെ

By News DeskJul 13, 2024, 14:14 IST
തിരുവനന്തപുരത്ത് തോട് വൃത്തിയാക്കിനിറങ്ങിയ ആൾക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു; വെല്ലുവിളികളേറെ
തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തെ തോട് വൃത്തിയാക്കിനിറങ്ങിയാളെ കാണാതായിട്ട് മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിടുന്നു. ഫയർ ഫോഴ്‌സ് എത്തി രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും തൊഴിലാളിയെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. നിലവിൽ സ്‌കൂബ ഡൈവിംഗിൽ പരിശീലനം നേടിയ ഫയർ ഫോഴ്‌സ് അംഗങ്ങളാണ് തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നത്

ഇവർ 200 മീറ്ററോളം അകത്തേക്ക് പോയിട്ടും പുരോഗതിയുണ്ടായിട്ടില്ല. മാലിന്യം നീക്കിയ ശേഷമാണ് മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നത്. ട്രാക്കിനടിയിലെ മാൻഹോളുകളിലും പരിശോധന നടത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സംഘം. 

വല കെട്ടി റോപ്പ് ചുറ്റി മാലിന്യം എടുത്ത് മാറ്റണം. ഗ്രീൻ നെറ്റ് മുറിച്ച് മാറ്റിയാകും മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുക. മാലിന്യക്കൂമ്പാരമാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകുന്നത്. കോർപറേഷന്റെ താത്കാലിക ജീവനക്കാരനായ മാരായിമുട്ടം സ്വദേശി ജോയ് എന്ന 42കാരനെയാണ് കാണാതായത്.
 


