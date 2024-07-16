തിരുവനന്തപുരത്ത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

By News DeskJul 16, 2024, 11:56 IST
തിരുവനന്തപുരത്ത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി
[ad_1]

തിരുവനന്തപുരം വെള്ളറടയിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. വെള്ളറട സ്വദേശിയും തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷൻ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്ററുമായ ഷാജിയാണ്(43) സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ തൂങ്ങിമരിച്ചത്

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ ഷാജിയെ കാണാതായിരുന്നു. ഭാര്യ നൽകിയ പരാതിയിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി വരികയായിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിൽ ഷാജിയുടെ കാർ റോഡരികിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് മൊബൈൽ ലൊക്കേഷൻ പരിശോധിച്ച് എത്തിയപ്പോഴാണ് പെൺ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്

പെൺസുഹൃത്തിന് ഷാജി പലതവണ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള ചിട്ടികൾക്ക് ജാമ്യം നിന്നിരുന്നതായാണ് വിവരം. ഈ തുകയൊന്നും തിരിച്ചടക്കാതെ വന്നതോടെ പല ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ഷാജിക്ക് നോട്ടീസും ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ മനോവിഷമത്തിലാകും ഇതേ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ജീവനൊടുക്കിയതെന്നാണ് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത്.
 


[ad_2]

Tags

Share this story

Featured

You may like