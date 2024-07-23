തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസവും സ്വർണവില ഇടിഞ്ഞു; പവന് 200 രൂപയുടെ കുറവ്
Jul 23, 2024, 11:16 IST
[ad_1]
[ad_2]
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസവും ഇടിവ്. ഇന്ന് പവന് 200 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 53,960 രൂപയായി.
ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞ് 6745 രൂപയായി. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന്റെ വില 5605 രൂപയായി. അതേസമയം വെള്ളിയുടെ വിലയിലും ഒരു രൂപ കുറഞ്ഞു. ഒരു ഗ്രാം സാധാരണ വെള്ളിയുടെ വില 95 രൂപയാണ്.
ഈ മാസം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പവൻ വില 53,000 രൂപയായിരുന്നു. കൂടിയത് 55,000 രൂപയും. രണ്ടായിരം രൂപയുടെ വർധനവ് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ ആറ് ദിവസത്തിനിടെ 1040 രൂപയുടെ കുറവാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്.
[ad_2]