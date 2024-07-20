തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; പവന് ഇന്ന് 280 രൂപയുടെ കുറവ്

By News DeskJul 20, 2024, 11:32 IST
തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; പവന് ഇന്ന് 280 രൂപയുടെ കുറവ്
സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്. ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 280 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 54,240 രൂപയായി. ബുധനാഴ്ച സർവകാല റെക്കോർഡിലെത്തിയ സ്വർണവില പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തിരിച്ചിറങ്ങുകയായിരുന്നു

മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് 760 രൂപയുടെ കുറവാണ് പവന് വന്നത്. നിക്ഷേപകർ ഉയർന്ന വിലയിൽ ലാഭം എടുത്തതോടെയാണ് വില ഇടിഞ്ഞത്. ഗ്രാമിന് 6780 രൂപയാണ് വില

ഒരു ഗ്രാം 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വില 5630 രൂപയായി. വെള്ളിയുടെ വിലയിലും കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിക്ക് ഒരു രൂപ കുറഞ്ഞ് ഗ്രാമിന് 96 രൂപയായി മാറി.
 


