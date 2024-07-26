തൃശ്ശൂരിൽ ജോലി സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് 20 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്ത് അസി. മാനേജരായ യുവതി മുങ്ങി
Jul 26, 2024, 10:46 IST
18 വർഷമായി ധന്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു വരികയാിയരുന്നു. സംഭവ്തിതൽ വലപ്പാട് സിഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കൊല്ലം തിരുമുല്ലാവരത്തെ ധന്യയുടെ വീട് പൂട്ടിയിട്ട നിലയിലാണ്.
തൃശ്ശൂർ വലപ്പാട് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും 20 കോടിയോളം രൂപയുമായി യുവതി മുങ്ങി. വലപ്പാട് മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിലെ അസി. മാനേജർ ധന്യ മോഹനാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. വ്യാജ ലോണുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് തട്ടിപ്പ്.
2019 മുതലാണ് ഇത്തരത്തിൽ വ്യാജ ലോണുകളുണ്ടാക്കി തട്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയത്. ഡിജിറ്റൽ പേഴ്സണൽ ലോണുകൾ വ്യാജമായി ഉണ്ടാക്കി പണം അച്ഛന്റെയും സഹോദരന്റെയും വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു
