തൃശ്ശൂർ ചെറുതുരുത്തിയിൽ പെട്രോൾ പമ്പിൽ തീപിടിത്തം; തലനാരിഴക്ക് വൻ അപകടമൊഴിവായി

തൃശ്ശൂർ ചെറുതുരുത്തിയിൽ പെട്രോൾ പമ്പിൽ തീപിടിത്തം; തലനാരിഴക്ക് വൻ അപകടമൊഴിവായി
Jul 23, 2024, 12:04 IST
അപകടത്തെ തുടർന്ന് വടക്കാഞ്ചേരി-ചെറുതുരുത്തി പ്രധാന പാത ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഫയർ ഫോഴ്സ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി.
തൃശ്ശൂർ ചെറുതുരുത്തിയിൽ പെട്രോൾ പമ്പിൽ തീപിടിച്ചം. ചെറുതുരുത്തി വാഴക്കോട് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. വാഹനങ്ങളിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നതിനിടെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്
വെള്ളം കലർന്ന ഇന്ധനം പമ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റിവെച്ച ക്യാനുകൾക്കാണ് തീപിടിച്ചത്. ക്യാൻ ലീക്കായി ഇന്ധനം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിയിരുന്നു. ഇത് റോഡിലേക്കെത്തിയാണ് തീ പടർന്നത്.
