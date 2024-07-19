തൃശ്ശൂർ ദേശീയപാതയിൽ ബൈക്കും ലോറിയും കൂട്ടിയിച്ചു; ബൈക്ക് യാത്രികനായ യുവാവ് മരിച്ചു
Jul 19, 2024, 12:02 IST
ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത്. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ നൗഫലിനെ തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
തൃശ്ശൂർ ദേശീയ പാത ആമ്പല്ലൂർ സിഗ്നൽ ജംഗ്ഷനിൽ ലോറിയും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു. പാലക്കാട് ആലത്തൂർ സ്വദേശി മൂച്ചിക്കാട് വീട്ടിൽ ഷാഹുൽ ഹമീദിന്റെ മകൻ നൗഫലാണ്(25) മരിച്ചത്
