തെലങ്കാനയിലെ മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവിന്റെ അറസ്റ്റ്: കൊച്ചിയിൽ എൻഐഎ റെയ്ഡ്

തെലങ്കാനയിലെ മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവിന്റെ അറസ്റ്റ്: കൊച്ചിയിൽ എൻഐഎ റെയ്ഡ്

തെലങ്കാനയിലെ മാവോവാദി നേതാവിന്റെ അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ കൊച്ചിയിൽ എൻഐഎ റെയ്ഡ്. മാവോവാദി നേതാവ് മുരളി കണ്ണമ്പള്ളിയുടെ കാക്കനാട് തേവക്കലിലെ വീട്ടിലാണ് റെയ്ഡ് നടക്കു്ന്നത്. മാവോവാദി നേതാവ് സഞ്ജയ് ദീപക് റാവുവിന്റെ അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പരിശോധന. 

എൻഐഎയുടെ തെലങ്കാനയിൽ നിന്നുള്ള സംഘമാണ് റെയ്ഡിന് എത്തിയത്. വാതിൽ തുറക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും വക്കീൽ വരട്ടെ എന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു മുരളി. ്ഇതേ തുടർന്ന് വാതിൽ ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അകത്ത് പ്രവേശിച്ചത്.

മകനോടൊപ്പമാണ് മുരളി വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത്. റെയ്ഡിന് ശേഷം മുരളിയെ എൻഐഎ ചോദ്യം ചെയ്‌തേക്കും. അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നീടുണ്ടാകും
 

