By News DeskJul 31, 2024, 08:47 IST
ദീപ്തി ആക്രമണം നടത്തിയത് ഷിനിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ
കൊറിയർ നൽകാനെന്ന വ്യാജേന എത്തി വഞ്ചിയൂരിൽ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഷിനിയെ എയർ പിസ്റ്റൾ കൊണ്ട് വെടിവെച്ച് പരുക്കേൽപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതി ഡോ. ദീപ്തി മോൾ ജോസ്(37) പിടിയിൽ. കൊല്ലത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പൾമനോളജിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ദീപ്തിയെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നാണ് ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ പിടികൂടിയത്

ഇവരുടെ ഭർത്താവും ഡോക്ടറാണ്. ആക്രമണം നടത്തിയ ശേഷം ദീപ്തി രക്ഷപ്പെട്ട കാറും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ദീപ്തിയെ കമ്മീഷണർ ഓഫീസിൽ എത്തിച്ച് രാത്രി വൈകിയും ചോദ്യം ചെയ്തു. ഷിനിയുടെ ഭർത്താവ് സുജിത്തിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു ദീപ്തി. അടുത്തിടെ ദീപ്തിയും സുജിത്തും തമ്മിൽ അകന്നു. 

സുജിത്തുമായുള്ള സൗഹൃദത്തിന് ഷിനി തടസ്സമാണെന്ന് കണ്ടാണ് ഇവരെ വകവരുത്താൻ ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് ദീപ്തിയുടെ മൊഴി. യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളും സിനിമകളും കണ്ടാണ് ഇവർ ആക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടത്.
 


