ദുരന്തബാധിതരുടെ മുഴുവൻ കടങ്ങളും എഴുതി തള്ളണം, വിലങ്ങാടിന് പ്രത്യേക പാക്കേജ് വേണം: സതീശൻ

Aug 13, 2024
ഉരുൾപൊട്ടൽ വലിയ നാശം വിതച്ച കോഴിക്കോട് വിലങ്ങാടിന് പ്രത്യേക പാക്കേജ് നടപ്പാക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ. മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഇക്കാര്യം നേരിട്ട് ആവശ്യപ്പെടും. മുണ്ടക്കൈ, ചൂരൽമല ഭാഗങ്ങളിൽ ഇനി ആളുകളെ താമസിപ്പിക്കരുത്. അപകടകരമായ രീതിയിൽ ഇപ്പോഴും അവിടെ താമസിക്കുന്നവരെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കണമെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു

ചില വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളു. ചില വീടുകളിൽ പ്രായമായവർ മാത്രമായി. ചില വീടുകളിലാകട്ടെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ പോയി. ലോൺ അടക്കാനുള്ളവരുണ്ട്. മുഴുവൻ കടങ്ങളും എഴുതി തള്ളണം. സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കണം. 

ഏത് സമയത്തും ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തം സംഭവിക്കാമെന്ന സ്ഥിതിയാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. ഇനി ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ മുൻകരുതലുകൾ വേണം. ഏർളി വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു


 

