By News DeskJul 31, 2024, 10:53 IST
ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളും അവശ്യ വസ്തുക്കളും ഉറപ്പ് വരുത്തും: ഭക്ഷ്യ മന്ത്രി
വയനാട് ചൂരൽമല, മുണ്ടക്കൈ എന്നിവിടങ്ങളിലുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിലെയും സപ്ലൈകോയിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ. ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെയും അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെയും വിതരണം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് എല്ലാ നടപടികളും വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു

വയനാട് ജില്ലയിലെയും സമീപ ജില്ലകളിലെയും സപ്ലൈകോ, ഭക്ഷ്യ പൊതു വിതരണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സേവനം ഇതിനായി ഉറപ്പ് വരുത്തും. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ച് നൽകുന്നതിന് യുദ്ധകാലടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

റേഷൻ കടകളിലും സപ്ലൈകോ വിൽപ്പനശാലകളിലും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെയും അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെയും ലഭ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് സർക്കാർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തമേഖലയിലേക്ക് 20,000 ലിറ്റർ കുടിവെള്ളവുമായി ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ ഇന്നലെ തന്നെ വയനാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരുന്നു.
 


