ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മുന്നിട്ടിറങ്ങണമെന്ന് കെ സുധാകരൻ
Jul 17, 2024, 11:50 IST
വ്യാപകമായ മഴയിൽ ജനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കെടുതികൾ അനുഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുന്നിട്ടിറങ്ങണമെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ. ദുരിതമുഖത്ത് കർമനിരതരായി പ്രവർത്തിച്ച വലിയ പാരമ്പര്യമാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളത്. മാലിന്യ പ്രശ്നം, വെള്ളക്കെട്ട്, മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളാണ് ജനം അനുഭവിക്കുന്നത്.
കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ കൂടാതെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെയും കെഎസ്യുവിന്റെയും സേവാദളിന്റെയും പ്രവർത്തകർ സജീവമായി രംഗത്തിറങ്ങണം. സഹായം ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകണം. ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങളും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും നൽകുന്നതിൽ എല്ലാവരും സജീവ പങ്കാളികളാകണമെന്നും കെ സുധാകരൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
