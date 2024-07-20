നിപ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി ആരോഗ്യവകുപ്പ്

By News DeskJul 21, 2024, 01:14 IST
നിപ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി ആരോഗ്യവകുപ്പ്
മലപ്പുറത്തെ 14കാരന് നിപ സ്ഥിരീകരിച്ച സഹചര്യത്തിൽ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ, അമ്മ, അമ്മാവൻ എന്നിവരെ ക്വാറന്‍റൈനില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 214 പേരാണ് പ്രാഥമിക സമ്പര്‍ക്കപ്പട്ടികയിലുള്ളത്. ഇതിൽ 60 പേര്‍ ഹൈറിസ്‌ക് വിഭാഗത്തിലാണ്. കോണ്ടാക്ട് ലിസ്റ്റിലുള്ളവര്‍ ഐസൊലേഷനില്‍ ഇരിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദേശം നൽകി. 

മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിക്കണം. ജില്ലയിലെ ആനക്കയം, പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. ഇവിടങ്ങളിൽ ആൾക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കണം. കടകൾ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ മാത്രമെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടുള്ളുവെന്നും ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ, മദ്രസകൾ തുടങ്ങിയവ ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കരുതെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.


