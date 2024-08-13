നീരൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന നിർമിതികൾ പൊളിച്ചുനീക്കണം; പിവി അൻവറിന് തിരിച്ചടി
Aug 13, 2024, 18:20 IST
കക്കാടംപൊയിലിൽ പിവി അൻവർ എംഎൽഎയുടെ ഭൂമിയിൽ കാട്ടരുവിയുടെ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തി നിർമിച്ച നിർമിതികൾ പൊളിച്ചുനീക്കാൻ ജില്ലാ കലക്ടറുടെ ഉത്തരവ്. ഹൈക്കോടതി നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടി. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇവ പൊളിച്ചുനീക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം
രണ്ട് തവണയായി നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിന് ശേഷമാണ് കലക്ടറുടെ ഉത്തരവ്. പ്രകൃതിദത്തമായ നീർച്ചാലുകൾക്ക് കുറുകെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി, കാട്ടരുവിയുടെ സ്വതന്ത്രമായ ഒഴുക്കിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കി, ഇത് കാലവർഷത്തിൽ ദുരന്തത്തിന് വഴിവെക്കുമെന്ന് കാണിച്ചാണ് കലക്ടറുടെ ഉത്തരവ്
ഒരു മാസത്തിനകം നിർമാണങ്ങൾ പൊളിച്ചുനീക്കി പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കണം. ഉടമസ്ഥർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കൂടരഞ്ഞി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഇത് പൊളിച്ചുനീക്കണം. ഇതിന്റെ ചെലവ് ഉടമസ്ഥരയിൽ നിന്ന് ഈടാക്കണമെന്നും ഉത്തരവുണ്ട്.