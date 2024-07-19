നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ 7 വിമാന സർവീസുകൾ വൈകി; ബംഗളൂരുവിലും ഗോവയിലും പ്രശ്നം
Jul 19, 2024, 17:20 IST
യാത്രക്കാർ നേരത്തെ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയാൽ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാമെന്നാണ് ബംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ് ചെക്ക് ഇൻ നടപടികളിൽ നേരിയ താമസം മാത്രമാണ് നേരിടുന്നത്.
മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സാങ്കേതിക തകരാർ നേരിട്ടതിനെ തുടർന്ന് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധി. വിൻഡോസിലെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം കാരണം ചെക്ക് ഇൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഏഴ് വിമാന സർവീസുകൾ വൈകുന്നു. വിവിധ എയർലൈനുകളുടെ വിമാനങ്ങളാണ് വൈകുന്നത്
ചെക്ക് ഇൻ മാനുവലായി ക്രമീകരിക്കാനാണ് നീക്കം. ഫ്ളൈറ്റുകൾ തത്കാലം ക്യാൻസൽ ചെയ്യില്ല. ബംഗളൂരു, ഗോവ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ചെക്ക് ഇൻ തടസം മൂലം യാത്രക്കാർ കുടുങ്ങി. ബംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിൽ രാവിലെ 10.40 മുതൽ വിമാന സർവീസുകൾക്ക് തടസ്സം നേരിട്ടു
