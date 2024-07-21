പട്ടാപ്പകല്‍ ജ്വല്ലറിയില്‍ കവര്‍ച്ച; സ്‌നേഹയും സുജിത്തും വലയിലായി

By News DeskJul 21, 2024, 13:46 IST
കൊല്ലം: ചടയമംഗലത്ത് പട്ടാപ്പകല്‍ ജ്വല്ലറിയില്‍ കവര്‍ച്ച നടത്താന്‍ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തില്‍ പ്രതികള്‍ അറസ്റ്റില്‍. തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി സുജിത്ത്, പാലോട് വട്ടകരിക്കം സ്വദേശിനി സ്‌നേഹ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ചടയമംഗലം പോലീസാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.

കവര്‍ച്ചാ ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന് പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഒരു സംഘം സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇത് മനസിലാക്കിയ പ്രതികള്‍ സ്‌കൂട്ടറില്‍ കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഞൊടിയിടയില്‍ പ്രതികളിലേക്കത്താന്‍ പൊലീസിനെ സഹായിച്ചത്.


