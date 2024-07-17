പിന്തുണക്ക് നന്ദി; അത് മറ്റൊരാളോടുള്ള വിദ്വേഷ ക്യാമ്പയിനായി മാറ്റരുത്: ആസിഫ് അലി

By News DeskJul 17, 2024, 15:32 IST
രമേഷ് നാരായണൻ വിവാദത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ആസിഫ് അലി. തനിക്കുള്ള പിന്തുണക്ക് നന്ദിയുണ്ടെന്നും അത് മറ്റൊരാളോടുള്ള വിദ്വേഷ ക്യാമ്പയിനാക്കി മാറ്റരുതെന്നും ആസിഫ് അലി പറഞ്ഞു. കൊച്ചിയിലെ സിനിമാ പ്രമോഷൻ പരിപാടിക്കിടെയാണ് ആസിഫ് അലി പ്രതികരിച്ചത്

രമേഷ് നാരായണനെതിരെ വിദ്വേഷ പ്രചാരണം നടക്കുന്നത് തടയാനാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് തെറ്റി വിളിച്ചു. മൊമന്റോ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കാലിന് വേദനയുള്ളതിനാൽ വേദിയിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല തുടങ്ങിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അദ്ദേഹം നേരിട്ടിരുന്നു

ആ സമയത്ത് ഏതൊരു വ്യക്തി പ്രതികരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അദ്ദേഹവും പ്രതികരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ തനിക്ക് ഒരു രീതിയിലുള്ള വിഷമമോ പരിഭവമോ ഇല്ലെന്നും ആസിഫ് അലി പറഞ്ഞു.
 


