By adminAug 13, 2024, 16:55 IST
പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിയെ ക്ലാസിൽ കയറി തല്ലി പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥികൾ; തടഞ്ഞ അധ്യാപികയുടെ മുഖത്തടിച്ചു

തലശ്ശേരിയിൽ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിയെ ക്ലാസിൽ കയറി തല്ലി പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥികൾ. ഇത് തടയാനെത്തിയ അധ്യാപികയുടെ മുഖത്തും വിദ്യാർഥികൾ പ്രഹരിച്ചു. തലശ്ശേരി ബിഇഎംപി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിലാണ് സംഭവം. അധ്യാപികയായ കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശി വൈ സിനിക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്. ഇവരെ തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

പ്ലസ് വൺ ഹുമാനിറ്റീസ് ക്ലാസിൽ സിനി പഠിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ പ്ലസ് ടുവിലെ നാല് വിദ്യാർഥികൾ കയറി വന്ന് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിയെ മർദിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് തടയാനെത്തിയപ്പോഴാണ് അധ്യാപികയായ സിനിയുടെ മുഖത്തുമടിച്ചത്

മർദനമേറ്റ പ്ലസ് വിദ്യാർഥിയെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണം നടത്തിയ നാല് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥികളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു.
 

