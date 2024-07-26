ബിജെപി അംഗത്വമെടുത്താലെ കെ മുരളീധരൻ ഇനി നിയമസഭ കാണൂ: കെ സുരേന്ദ്രൻ
Jul 26, 2024, 17:34 IST
എയിംസ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ബജറ്റിൽ അല്ല. എയിംസിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം ഇതുവരെ ഏറ്റെടുത്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കേരളത്തിന് തന്നെ എയിംസ് എവിടെ വേണമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തതയില്ലെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു
ബിജെപിയിൽ ചേരാതെ കെ മുരളീധരൻ ഇനി നിയമസഭ കാണില്ലെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ മുരളീധരൻ. അദ്ദേഹം കരയിൽ പിടിച്ചിട്ട മീൻ പോലെ പിടിക്കുകയാണ്. മുരളീധരന് സമനില തെറ്റി. ബിജെപി അംഗത്വമെടുത്താൽ മാത്രമേ മുരളീധരന് ഇനി നിയമസഭയിൽ കാല് കുത്താൻ കഴിയൂ
വാസുകിയെ വിദേശസഹകരണത്തിനുള്ള സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചത് തെറ്റാണെന്ന് താൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ എന്നെ തെറിവിളിച്ചു. ഇപ്പോൾ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി തന്നെ അതിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നു. അഴിമതിയും സ്വർണക്കടത്തും ഒഫീഷ്യലാക്കാനാണ് ഈ നടപടി
