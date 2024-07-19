ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലെ പീഡന പരാതി; ഫിസിയോ തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ മന്ത്രിയുടെ നിർദേശം
കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലെ പീഡനത്തിൽ ഫിസിയോ തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ അന്വേഷണവിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നിർദേശം നൽകിയതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി. ഫിസിയോ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ദുരുദ്ദേശ്യത്തോടെ പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ തൊട്ടു. ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് ആലോചിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു
സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ അതിക്രമം നടത്തുന്ന ഒരാളും സർവീസിൽ വേണ്ടെന്നും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. ഇന്നലെയാണ് യുവതിയുടെ പരാതി ലഭിച്ചതെന്ന് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചു. ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് ഇന്നാണ് ലഭിക്കുക. എന്നാൽ റിപ്പോർട്ടിന് കാത്തുനിൽക്കാതെ തന്നെ അടിയന്തരമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് നിർദേശം നൽകിയതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു
ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലെ ഫിസിയോ തെറാപ്പിസ്റ്റും തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയുമായ മഹേന്ദ്രനെതിരെയാണ് പരാതി. സാധാരണ വനിതാ ഫിസിയോകളാണ് തെറാപ്പി ചെയ്യാറുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച മഹേന്ദ്രനാണ് യുവതിയെ തെറാപ്പി ചെയ്തത്. ഇതിനിടെ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് യുവതിയുടെ പരാതി. മഹേന്ദ്രൻ ഒളിവിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്.
