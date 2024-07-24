മംഗലാപുരം എക്‌സ്പ്രസിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവ് പിടികൂടി; കണ്ടെത്തിയത് 26 കിലോ കഞ്ചാവ്

By News DeskJul 24, 2024, 10:10 IST
മംഗലാപുരം എക്‌സ്പ്രസിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവ് പിടികൂടി; കണ്ടെത്തിയത് 26 കിലോ കഞ്ചാവ്
[ad_1]

ട്രെയിനിൽ നിന്ന് 26 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി. മംഗലാപുരം സെൻട്രൽ എക്‌സ്പ്രസിന്റെ ജനറൽ കമ്പാർട്ട്‌മെന്റിൽ നിന്നാണ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത്. ട്രെയിനിർ തിരൂരിലെത്തിയപ്പോൾ എക്‌സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസ് സംഘവും റെയിൽവേ സംരക്ഷണ സേനയും ചേർന്നാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.

ട്രെയിനിലെ ജനറൽ കമ്പാർട്ട്‌മെന്റിൽ ഒരു ട്രോളി ബാഗിലും ഒരു ട്രാവൽ ബാഗിലുമായാണ് കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഈ ബാഗുകൾ ആരാണ് ട്രെയിനിൽ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
 


[ad_2]

Tags

Share this story

Featured

You may like